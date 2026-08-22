От атак ВСУ в Белгородской области пострадали две женщины и 17-летняя девушка

Три человека, включая 17-летнюю девушку, пострадали при атаках беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Удары пришлись по нескольким населённым пунктам Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб.

В посёлке Красная Яруга женщина получила осколочные ранения плеча из-за детонации FPV-дрона. Медики оказали ей помощь и назначили амбулаторное лечение. Второй беспилотник повредил фасад частного дома и забор, после удара сгорел автомобиль.

В Грайвороне от взрыва БПЛА у женщины множественные осколочные ранения предплечья и бедра. Её доставили в Борисовскую центральную районную больницу. После оказания помощи пациентку переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

«В детскую областную клиническую больницу госпитализирована девушка 17 лет, которая пострадала от атаки дрона на автомобиль в селе Сурково Шебекинского округа», — говорится в сообщении.

В Шебекине беспилотники повредили несколько автомобилей. Два удара привели к возгоранию машин, пожарные потушили огонь. Осколки также повредили три стоявших рядом автомобиля.

В Алексеевке взрыв дрона повредил окна, крыши и заборы семи частных домов. Удар также затронул хозяйственные постройки, два многоквартирных дома и социальный объект. В Уразове беспилотники повредили оборудование коммерческого объекта и остекление административного здания предприятия.

В Октябрьском FPV-дрон взорвался во дворе частного дома и выбил окна. В Новой Нелидовке после атаки сгорел микроавтобус.

Ранее украинский беспилотник атаковал слободу Белую в Курской области. У 35-летнего мужчины диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Медики оказали пострадавшему первичную помощь. Власти решали вопрос о его переводе в одну из больниц Курска. Глава региона призвал местных жителей соблюдать повышенные меры безопасности.