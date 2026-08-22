В Белгородской области при детонации БПЛА пострадали две мирные жительницы
Обложка © Life.ru
Две женщины пострадали при детонации беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Инцидент произошёл в посёлке Дубовое Белгородского округа, сообщил региональный оперативный штаб.
«Одна женщина получила осколочное ранение ноги, у другой, предварительно, акубаротравма», — говорится в сообщении.
Бригада скорой помощи доставляет пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода. Взрыв также повредил остекление и фасад многоквартирного дома, а также автомобиль.
Кроме того, в Белгородской области три человека, включая 17-летнюю девушку, пострадали при атаках беспилотников. В посёлке Красная Яруга женщина получила осколочные ранения плеча из-за детонации FPV-дрона. В Грайвороне от взрыва БПЛА у женщины множественные осколочные ранения предплечья и бедра. В детскую областную клиническую больницу госпитализирована девушка 17 лет, которая пострадала от атаки дрона на автомобиль в селе Сурково Шебекинского округа.
Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.