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22 августа, 19:54

В Белгородской области при детонации БПЛА пострадали две мирные жительницы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Две женщины пострадали при детонации беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Инцидент произошёл в посёлке Дубовое Белгородского округа, сообщил региональный оперативный штаб.

«Одна женщина получила осколочное ранение ноги, у другой, предварительно, акубаротравма», — говорится в сообщении.

Бригада скорой помощи доставляет пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода. Взрыв также повредил остекление и фасад многоквартирного дома, а также автомобиль.

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Кроме того, в Белгородской области три человека, включая 17-летнюю девушку, пострадали при атаках беспилотников. В посёлке Красная Яруга женщина получила осколочные ранения плеча из-за детонации FPV-дрона. В Грайвороне от взрыва БПЛА у женщины множественные осколочные ранения предплечья и бедра. В детскую областную клиническую больницу госпитализирована девушка 17 лет, которая пострадала от атаки дрона на автомобиль в селе Сурково Шебекинского округа.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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