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22 августа, 20:44

Дания предложила ужесточить правила пребывания граждан Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Sahinoglu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Sahinoglu

Правительство Дании предложило изменить условия пребывания украинцев в стране. Жители 14 областей западной и центральной Украины могут лишиться автоматического права на защиту, поскольку эти территории власти считают безопасными. Киев в список исключений не войдёт. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Сейчас в Дании находятся около 47,6 тыс. граждан Украины. Министр по вопросам иммиграции и интеграции Мортен Боедсков заявил, что некоторым муниципалитетам становится трудно обеспечивать прибывших жильём и помогать им адаптироваться.

Проект предусматривает и другие изменения. Украинцев, получающих пособия, хотят обязать работать. Кроме того, власти намерены пересмотреть правила обучения детей на украинском и английском языках, включая дистанционные занятия. Боедсков отметил, что Норвегия и Швейцария уже ужесточили требования для украинцев. После этого количество заявлений на получение вида на жительство в этих странах сократилось.

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Ранее Life.ru писал, что Литва, Латвия и Эстония лидируют среди стран ЕС по числу украинских беженцев на душу населения. В трёх прибалтийских странах уровень выше среднего по Евросоюзу. Военнообязанные с Украины должны подтверждать, что не уклонялись от службы. Из около 4,4 млн получателей временной защиты в ЕС примерно четверть — взрослые мужчины, а женщины составляют более 40%.

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Тимур Хингеев
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