Российские волейболистки вышли в финал отбора на молодёжный чемпионат Европы

Женская молодёжная сборная России по волейболу одержала победу над командой Румынии в полуфинальном матче отборочного турнира к чемпионату Европы (игроки до 20 лет). Встреча прошла в боснийском Мостаре и завершилась со счётом 3:0 в пользу россиянок (25:10, 25:21, 25:20). Этот результат позволил отечественной команде выйти в решающий матч соревнований.

В финале, который состоится 23 августа, соперницей сборной России станет команда Белоруссии. Квалификационный этап в балканской зоне был организован в формате двух групп по четыре участника, из каждой группы в полуфинал вышли по две сильнейшие сборные. Победитель турнира получит путёвку на чемпионат Европы 2027 года.

Данный турнир стал первым для российских волейболисток после возвращения на международную арену. Напомним, Международная федерация волейбола допустила российские сборные к участию в соревнованиях в июле текущего года.

Ранее Международная федерация волейбола обнародовала план возвращения российских сборных на мировую арену. Первым шагом станет участие мужской и женской команд в Лиге наций 2027 года. Для интеграции россиян, а также победителей отборочных турниров — женской сборной Словении и мужской команды Финляндии — формат соревнований временно расширят с 18 до 19 участников как у мужчин, так и у женщин. Исключение позволит всем трём сборным выступить в следующем розыгрыше турнира.