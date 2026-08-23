Шесть человек пострадали при столкновении двух машин в Ленобласти

Шесть человек оказались в больнице после аварии в Киришском районе Ленинградской области. Среди пострадавших — четверо детей, один из которых получил тяжёлые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Столкновение произошло около 14:30 на 42-м километре трассы «Зуево — Новая». Участниками аварии стали Chevrolet Lacetti и Volkswagen Polo. Предварительно установлено, что водитель Chevrolet при проезде перекрёстка со второстепенной дорогой не уступил дорогу Volkswagen. Машины столкнулись, после чего потребовалась помощь медиков.

В больницы увезли обоих автомобилистов и четырёх несовершеннолетних, находившихся в Volkswagen. Пять человек получили травмы средней степени тяжести, состояние одного ребёнка врачи оценили как тяжёлое. Полиция проводит проверку, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Оренбургской области 31-летняя водитель Chevrolet Cruze погибла вместе с 15-летним пассажиром после лобового столкновения с Mitsubishi Pajero. Женщина не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником. Водитель и подросток из Chevrolet погибли на месте. Людей, находившихся в Mitsubishi, доставили в больницу.