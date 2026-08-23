Туристы из Саратовской области застряли в горах Кабардино-Балкарии

Ранее участники платного тура в Бурятии обвинили гида в том, что он оставил группу без сопровождения в горах. Десятидневный маршрут Нилова Пустынь — Шумак — Аршан растянулся почти на две недели. Туристы столкнулись с буреломом и разливом реки Китой, а вопросы с едой, лекарствами и транспортом решали самостоятельно. Одну из участниц укусил клещ, после чего у неё поднялась температура, однако врачи позднее исключили опасные инфекции. Для спуска группа три дня ждала лошадей и заплатила по 25 тыс. рублей за каждую.