Туристы из Саратовской области застряли в горах Кабардино-Балкарии
Обложка © МАКС / МЧС Кабардино-Балкарии
Группа туристов из Саратовской области попросила о помощи. Сигнал поступил из ущелья Ирик-Чат в Приэльбрусье на высоте 2,8 тыс. метров, сообщило МЧС Кабардино-Балкарии.
Обращение зарегистрировали в 19:30 мск. Один из участников группы получил травму плеча. Туристы заранее прошли регистрацию перед выходом на маршрут.
К месту направили трёх сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
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