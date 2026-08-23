Каталонских танцовщиц сняли с конкурса из-за свастики

Организаторы международного конкурса танцев на пилоне дисквалифицировали каталонскую группу из-за свастики и нацистского приветствия в постановке. Инцидент произошёл на турнире Pole Spain в Испании, сообщила газета ElDiario.es.

Участницы посвятили выступление критике Холокоста и подъёма фашизма во время Второй мировой войны. Они изображали народы, которые преследовал Третий рейх. Танцовщицы выполняли акробатические элементы на фоне проекций свастики и изображений военного времени.

«В один из моментов участницы сами складывали своими телами свастику», — пишет издание.

Жюри сочло неприемлемыми крупное изображение нацистской свастики и демонстрацию нацистского приветствия. Эти образы занимали центральное место в постановке.

Организаторы отметили, что антинацистский замысел номера не повлиял на решение. По их мнению, выбранные символы могли оскорбить зрителей и выходили за рамки средств, необходимых для передачи идеи выступления.

Ранее сообщалось, что гражданину Украины грозит в Словакии до трёх лет лишения свободы по делу о нацистской символике. Полиция остановила мужчину в феврале при пересечении словацкой границы. Во время проверки сотрудники нашли у него значок с нацистским орлом и свастикой, а также медаль в форме «Железного креста» с символом СС. Словацкие правоохранители обвиняют украинца в хранении экстремистских материалов и выражении симпатии к движению, направленному на подавление основных прав и свобод.