В Миннесоте полиция подавила «мууу-мятеж» сбежавших коров

Несколько коров выбрались из загона в округе Чисаго американского штата Миннесота и направились к дороге. Вернуть животных пришлось сержанту. Об этом сообщает офис шерифа.

В США сержанту пришлось возвращать коров на место. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Chisago County Sheriff's Office

Коровы прошли через ворота, повалили часть забора и двинулись в сторону ближайшей проезжей части. Сержант подъехал к стаду на патрульной машине, включил сирену и начал медленно направлять животных обратно. В офисе шерифа рассказали об инциденте в соцсетях, обыграв ситуацию как полицейскую операцию: животные успели почувствовать вкус личной свободы, но вскоре вернулись на место.

«Дело закрыто. Стадо восстановлено. «Мууу-мятеж» подавлен. Здесь, в окружном офисе шерифа, мы сталкиваемся со множеством проблем. Некоторые из них носят сугубо технический характер. Некоторые требуют специальной подготовки. А иногда проблемы появляются на четырёх ногах, с плохим характером и абсолютно без уважения к границам частной собственности», — говорится в заявлении.

При этом в ведомстве отметили вполне серьёзную причину для такого вызова. Несколько коров на дороге могут создать опасность для автомобилистов, поскольку столкновение с животным способно привести к тяжёлым последствиям. В офисе шерифа добавили, что иногда работа сотрудников заключается не только в расследовании преступлений и регулировании движения, но и в том, чтобы вернуть сбежавший скот туда, где он должен находиться.

Тем временем в Табасаранском районе Дагестана на одной из автомоек произошло необычное событие. Вместо автомобилей на территории мойки оказались четыре коровы. На видеозаписи видно, как животные расположились на площадках, предназначенных для мойки машин. Автор отметил, что коровы, вероятно, пришли, чтобы дождаться своей очереди на водные процедуры.