Два самолёта-заправщика ВВС США покинули болгарскую авиабазу

Два самолёта-заправщика ВВС США покинули авиабазу «Безмер» и вылетели из Болгарии. Об этом сообщило агентство БТА со ссылкой на министра обороны страны Димитара Стоянова.

Речь идёт о самолётах Boeing KC-135 Stratotanker., уточнило агентство «Рейтер».

«Самолёты-заправщики ВВС США покинули авиабазу «Безмер» и улетели из Болгарии в пятницу», — цитирует БТА заявление Стоянова.

Министр рассказал, что в последние дни Болгария поддерживала контакт с США по вопросу пребывания самолётов. Стоянов добавил, что американские заправщики выполняли только тренировочные полёты. После завершения программы оба самолёта покинули территорию Болгарии.

Ранее самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry ВВС США подал сигнал бедствия рядом с Ормузским проливом. Радары зафиксировали борт с аварийным кодом 7700, который экипажи используют при чрезвычайных ситуациях. Затем самолёт снизился с высоты более 6,7 тыс. метров примерно до 5,4 тыс. метров и направился вглубь Аравийского полуострова. В тот момент возле ОАЭ находились три американских заправщика.