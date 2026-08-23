В России назвали самую высокогорную автомобильную дорогу

Путь из Верхней Балкарии в Безенги через перевал Чегетджара официально признали самой высокогорной автомобильной дорогой России. Наивысшая точка маршрута находится на отметке 3121 метр над уровнем моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя оргкомитета внедорожного фестиваля «Наш Кавказ» Тенгиза Мокаева.

Рекорд зафиксировал в Кабардино-Балкарии Станислав Коненко — основатель и главный редактор Книги рекордов России. Преодолеть перевал приехали более 100 экипажей из 20 регионов. В колонне были автомобилисты из Краснодарского края, Орловской области и других регионов Северного Кавказа.

После подъёма на высоту участники получили сертификаты, подтверждающие их присутствие при установлении рекорда. Для гостей также устроили угощение и концертную программу.

Ранее в Кабардино-Балкарии туристическая группа запросила эвакуацию в ущелье Ирик-Чат после того, как один из её участников получил травму. Мужчину пришлось вывозить с высоты 2800 метров. К месту нахождения группы в Эльбрусском районе направились трое сотрудников местного высокогорного поисково-спасательного отряда.