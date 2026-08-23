На Украине насчитали 1,5 млн ветеранов боевых действий
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Количество ветеранов боевых действий на Украине в настоящее время составляет 1,5 миллиона и может увеличиться в два раза. С таким прогнозом выступил премьер-министр Незалежной Сергей Корецкий.
«На Украине уже насчитывается 1,5 миллиона ветеранов боевых действий, а будет три миллиона», — отметил Корецкий, слова которого приводит издание «Страна.ua».
Премьер добавил, что в настоящее время украинское правительство ставит перед собой задачу обеспечить рабочими местами сто тысяч военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях.
Ранее Life.ru писал, что с начала конфликта на Украине доля женщин среди безработных на территории Незалежной выросла с 55% до 81%. Чтобы помочь женщинам найти работу, с 2025 года действует программа, по которой они могут освоить мужские профессии. Сейчас обучение идёт по 31 специальности.
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