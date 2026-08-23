В Курске назвали сроки восстановления домов, повреждённых при ударах БПЛА

Губернатор Курской области Александр Хинштейн провёл выездную проверку объектов жилого фонда в Курске, которые пострадали в результате ударов со стороны Вооружённых сил Украины. По итогам осмотра глава региона сообщил, что все восстановительные работы должны быть завершены не позднее 1 октября.

«Проинспектировал в Курске ход восстановления домов, которые пострадали от украинских прилётов. <…> Обещал курянам, что буду держать ход восстановления на контроле до окончания ремонта и сам приезжать — обещание выполняю. Срыв сроков по дому на Союзной, в том числе и из-за ослабления нашего контроля — с себя вины не снимаем, поэтому сейчас темпы нагоняем. Крайний срок работ на всех объектах — до 1 октября», — заявил губернатор.

В домах на улицах Союзной и Республиканской повреждения зафиксированы в 108 и 52 квартирах соответственно. На обоих объектах рабочие завершают отделку фасадов. В доме на Союзной в 18 квартирах устраняются дефекты, выявленные при приёмке работ. При этом, как подчеркнул губернатор, к качеству ремонта на Республиканской у жителей претензий нет. Задержка на Союзной, по его словам, связана с финансовыми трудностями у предыдущего подрядчика.

Также Хинштейн посетил дом на улице Дериглазова, где уже заменены оконные блоки и балконные конструкции, ведутся работы по восстановлению ограждений и части фасада. В ходе осмотра были обнаружены трещины в отдельных местах. По этому поводу будет назначена строительно-техническая экспертиза, и если кладка признается небезопасной, её заменят.

В доме на улице Мыльникова из 23 пострадавших квартир в 20 восстановлен тепловой контур, а в двух наиболее серьёзно повреждённых помещениях идут работы по ремонту железобетонных конструкций. Кроме того, на Проспекте Победы ремонтируются два дома, где суммарно повреждено 29 квартир. Фасад одного из них уже полностью восстановлен, на втором работы продолжаются. Губернатор добавил, что на этом объекте он не встретился с жильцами, хотя о визите их предупреждали заранее — из чего он сделал вывод, что острых проблем у людей нет.

Накануне Александр Хинштейн сообщал, что в Курской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал житель слободы Белая. 35-летний мужчина получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Пострадавшему оказали помощь, сейчас решается вопрос о его переводе в одну из больниц Курска. Глава региона призвал местных жителей соблюдать повышенные меры безопасности.