Можно, но осторожно: Эксперт рассказала, как носить украшения каждый день, не испортив изделия
Технолог Романова: Крупные кольца и длинные серьги лучше снимать на ночь
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Ювелирные украшения можно носить каждый день, но некоторые привычки заметно ускоряют их износ. Технолог сети ювелирных магазинов Sunlight Кристина Романова рассказала Life.ru, какие повседневные действия оставляют на изделиях царапины и создают лишнюю нагрузку на крепления.
Кто-то надевает любимые серьги, цепочку или кольцо один раз — и не снимает их месяцами. Другие, наоборот, боятся носить украшения из-за спорта, контакта с водой и бытовых дел и в итоге просто держат красивые вещи в шкатулке. На самом деле главное — понимать, что разным изделиям подходит разный режим эксплуатации, и грамотно выстраивать свой ювелирный гардероб. Срок службы украшений сокращают не только серьёзные повреждения, но и ежедневные мелочи, на которые многие не обращают внимания.
Среди самых распространённых ошибок:
- Нанесение кремов, духов и косметики поверх уже надетых украшений;
- Мытьё посуды и уборка без перчаток;
- Посещение бассейна и сауны в украшениях;
- Хранение нескольких изделий вперемешку, из-за чего они царапают друг друга;
- Привычка постоянно крутить кольца или браслеты на руке.
По словам эксперта, со временем это может привести к появлению микроцарапин, потере блеска и повышенной нагрузке на крепления. Украшения — это не только драгоценный металл, но и точная ювелирная работа. Даже если внешне изделие выглядит прочным, регулярное механическое воздействие постепенно влияет на крепления и соединения. Именно поэтому периодическая профилактика не менее важна, чем аккуратная носка. Чтобы украшения радовали вас как можно дольше, достаточно соблюдать несколько простых условий.
Сон и отдых
Спать в украшениях можно, но с умом. Особенно важно учитывать конструкцию изделия и избегать моделей, которые могут цепляться за волосы или постельное бельё.
«Массивные кольца с крупными камнями, длинные серьги или тяжёлые цепи лучше снимать перед сном. Но не потому, что они «хрупкие», а чтобы избежать случайных зацепов за постель или волосы, которые могут деформировать застёжку. Например, если вы привыкли спать в украшениях, для этого лучше выбирать гладкие кольца и миниатюрные серьги без выступающих элементов», — отмечает технолог.
Спорт и активность
Во время активных тренировок украшения лучше снимать: они могут мешать, ударяться о спортивный инвентарь, цепляться за одежду. Романова подчёркивает, что если тренировка проходит в спокойном режиме и не связана с интенсивными движениями или контактом со спортивным инвентарем, украшения можно не снимать, но лучше отдавать предпочтение изделиям без крупных вставок и выступающих деталей.
После тренировки ювелирные изделия можно аккуратно промыть тёплой водой с мягким мыльным раствором, если такой способ ухода подходит конкретному изделию. Это поможет удалить следы пота и загрязнений, которые особенно часто остаются на внутренней стороне колец и браслетов. Так вы поможете сохранить блеск металла и внешний вид украшения.
Контакты с водой и химией
Специалист отметила, что при уборке украшения лучше снять. Если это невозможно, плотные резиновые перчатки помогут сократить контакт изделий с бытовой химией — защитят и ваши руки, и украшения от воздействия агрессивных средств. Ювелирные украшения — это не музейные экспонаты, а полноценная часть вашей повседневной жизни. Они созданы для того, чтобы их носили, радовались им и создавали настроение.
«Просто относитесь к ним с вниманием: выбирайте подходящую модель под конкретный сценарий дня и формируйте собственный ювелирный гардероб. Чередуйте сложные акценты с минималистичными базовыми вещами и уделяйте пару минут уходу. Тогда даже самое нежное кольцо с изумрудом или тончайшая цепочка прослужат вам долгие годы, оставаясь такими же красивыми, как в день покупки», — заключила собеседница Life.ru.
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