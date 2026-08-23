Можно, но осторожно: Эксперт рассказала, как носить украшения каждый день, не испортив изделия

Ювелирные украшения можно носить каждый день, но некоторые привычки заметно ускоряют их износ. Технолог сети ювелирных магазинов Sunlight Кристина Романова рассказала Life.ru, какие повседневные действия оставляют на изделиях царапины и создают лишнюю нагрузку на крепления.

Кто-то надевает любимые серьги, цепочку или кольцо один раз — и не снимает их месяцами. Другие, наоборот, боятся носить украшения из-за спорта, контакта с водой и бытовых дел и в итоге просто держат красивые вещи в шкатулке. На самом деле главное — понимать, что разным изделиям подходит разный режим эксплуатации, и грамотно выстраивать свой ювелирный гардероб. Срок службы украшений сокращают не только серьёзные повреждения, но и ежедневные мелочи, на которые многие не обращают внимания. Кристина Романова Технолог сети ювелирных магазинов Sunlight

Среди самых распространённых ошибок: Нанесение кремов, духов и косметики поверх уже надетых украшений;

Мытьё посуды и уборка без перчаток;

Посещение бассейна и сауны в украшениях;

Хранение нескольких изделий вперемешку, из-за чего они царапают друг друга;

Привычка постоянно крутить кольца или браслеты на руке.

По словам эксперта, со временем это может привести к появлению микроцарапин, потере блеска и повышенной нагрузке на крепления. Украшения — это не только драгоценный металл, но и точная ювелирная работа. Даже если внешне изделие выглядит прочным, регулярное механическое воздействие постепенно влияет на крепления и соединения. Именно поэтому периодическая профилактика не менее важна, чем аккуратная носка. Чтобы украшения радовали вас как можно дольше, достаточно соблюдать несколько простых условий.

Сон и отдых

Спать в украшениях можно, но с умом. Особенно важно учитывать конструкцию изделия и избегать моделей, которые могут цепляться за волосы или постельное бельё.

«Массивные кольца с крупными камнями, длинные серьги или тяжёлые цепи лучше снимать перед сном. Но не потому, что они «хрупкие», а чтобы избежать случайных зацепов за постель или волосы, которые могут деформировать застёжку. Например, если вы привыкли спать в украшениях, для этого лучше выбирать гладкие кольца и миниатюрные серьги без выступающих элементов», — отмечает технолог.

Спорт и активность

Во время активных тренировок украшения лучше снимать: они могут мешать, ударяться о спортивный инвентарь, цепляться за одежду. Романова подчёркивает, что если тренировка проходит в спокойном режиме и не связана с интенсивными движениями или контактом со спортивным инвентарем, украшения можно не снимать, но лучше отдавать предпочтение изделиям без крупных вставок и выступающих деталей.

После тренировки ювелирные изделия можно аккуратно промыть тёплой водой с мягким мыльным раствором, если такой способ ухода подходит конкретному изделию. Это поможет удалить следы пота и загрязнений, которые особенно часто остаются на внутренней стороне колец и браслетов. Так вы поможете сохранить блеск металла и внешний вид украшения.

Контакты с водой и химией

Специалист отметила, что при уборке украшения лучше снять. Если это невозможно, плотные резиновые перчатки помогут сократить контакт изделий с бытовой химией — защитят и ваши руки, и украшения от воздействия агрессивных средств. Ювелирные украшения — это не музейные экспонаты, а полноценная часть вашей повседневной жизни. Они созданы для того, чтобы их носили, радовались им и создавали настроение.

«Просто относитесь к ним с вниманием: выбирайте подходящую модель под конкретный сценарий дня и формируйте собственный ювелирный гардероб. Чередуйте сложные акценты с минималистичными базовыми вещами и уделяйте пару минут уходу. Тогда даже самое нежное кольцо с изумрудом или тончайшая цепочка прослужат вам долгие годы, оставаясь такими же красивыми, как в день покупки», — заключила собеседница Life.ru.

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