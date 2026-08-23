Роспотребнадзор разъяснил правила обмена школьной формы и обуви

Родители могут обменять не подошедшие ребёнку школьную форму или обувь в течение 14 дней после покупки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Срок для обмена начинают считать со дня, следующего за покупкой. Правило распространяется в том числе на одежду и обувь, которые приобрели без примерки. Деньги можно потребовать, если у продавца нет подходящего товара для замены.

Для обмена покупатель должен сохранить товарный вид вещи и её потребительские свойства. Одежда или обувь не должны иметь следов использования. Фабричные ярлыки и пломбы также следует оставить на месте.

Покупку желательно подтвердить кассовым или товарным чеком. При его отсутствии потребитель может предъявить выписку из банковского приложения, гарантийный талон или сослаться на показания свидетелей.

«Продавец не имеет права отказать в рассмотрении претензии только из-за отсутствия бумажного чека», — подчеркнули в ведомстве.

При обнаружении дефекта покупатель может потребовать бесплатный ремонт, снижение цены, замену товара или полный возврат денег. В этом случае 14-дневный срок не действует. Обратиться к продавцу можно в пределах гарантии.

Магазин также не может отказать в приёме вещи из-за отсутствия пакета или коробки. Закон требует сохранить только фабричные ярлыки на одежде или обуви. Внутренние правила торговой точки и условия распродажи не отменяют права потребителя.

Ранее сообщалось, что со второй четверти 2026/27 учебного года во всех российских школах планируют запустить внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Программу предложил педагог, а министр просвещения Сергей Кравцов поддержал инициативу. На занятиях школьники будут изучать технологии ИИ и правила безопасного поведения в цифровой среде. Курс не станет обязательным предметом основного расписания.