Легкомоторный самолёт рухнул в воду возле пляжа во Флориде

Легкомоторный самолёт рухнул в воду недалеко от пляжа в городе Бока-Ратон в американской Флориде. Информацией о случившемся делится местное отделение полиции.

Момент крушения самолёта недалеко от пляжа в Флориде. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aircraftmaintenancengineer / fullthrustnews

«Полиция Бока-Ратон оказывает помощь в ликвидации последствий крушения небольшого самолёта. Находившийся на борту человек был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности», — сообщили правоохранители в соцсети X.

В настоящее время специалисты Федерального управления гражданской авиации США занимаются выяснением причин происшествия, а также проводят работы по подъёму воздушного судна из воды.

Ранее Life.ru писал, что два человека погибли при крушении малого самолёта в Хорватии. Воздушное судно, летевшее из Чехии, разбилось в районе города Задар. Самолёт пропал с радаров, после чего началась поисковая операция. Около 22:00 спасатели обнаружили обломки и тела двух погибших.