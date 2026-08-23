Ульянов: Необходимо сформировать систему безопасности в Персидском заливе

Формирование системы коллективной безопасности в Персидском заливе является насущной задачей. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Создание системы коллективной безопасности в Персидском заливе является крайне актуальной задачей», — сказано в сообщении, опубликованном на странице дипломата в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал высказывание главного переговорщика Ирана в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибафа о том, что Тегеран получил множество сообщений от близлежащих государств о создании новых способов обеспечения безопасности и экономического сотрудничества на Ближнем Востоке.

Напомним, с 28 февраля американские и израильские вооружённые силы наносили удары по иранским объектам, на что Тегеран отвечал аналогичными действиями. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении огня, однако спустя некоторое время обмен ударами возобновился. В настоящее время активные боевые действия не ведутся, но конфликт остаётся неурегулированным, а Вашингтон делает ставку на экономическое давление на Тегеран.

Ранее стало известно, что Иран постепенно меняет военную доктрину с оборонительной на наступательную после двух последних конфликтов с США и Израилем. По словам официального представителя армии страны бригадный генерала Мохаммада Акраминии, опыт 12- и 40-дневной войн заметно повлиял на подход Тегерана к ведению боевых действий. Готовность Ирана к быстрому ответу на новые угрозы выросла.