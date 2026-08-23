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23 августа, 00:26

Правила оказания платных образовательных услуг в России продлили до 2032 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Правительство Российской Федерации приняло постановление о продлении срока действия правил оказания платных образовательных услуг. Соответствующее постановление опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.

Нормы, утверждённые в 2020 году, будут действовать не до конца 2026 года, как предполагалось ранее, а до 1 сентября 2032 года. При этом каких-либо изменений в их содержание внесено не было.

Действующий порядок регулирует взаимоотношения между заказчиками и исполнителями образовательных услуг, а также регламентирует процедуру заключения договоров и механизмы формирования стоимости обучения. Согласно документу, после подписания договора взимаемая плата не может быть пересмотрена в сторону увеличения, за исключением случаев корректировки, обусловленной уровнем инфляции.

В постановлении также закреплено, что платное образование не может служить заменой бюджетного финансирования. При этом государственные и муниципальные учебные заведения имеют право предоставлять платные услуги сверх объёмов, установленных соответствующим государственным или муниципальным заданием.

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Ранее Life.ru писал, что с 1 сентября 2026 года в российских школах вступают в силу изменения, касающиеся учеников пятых классов. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, в расписании школьников появится новый обязательный курс, а также будут введены оценки за поведение.

Больше новостей о школах, вузах, экзаменах и правилах поступления — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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