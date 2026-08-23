Силовики нагрянули в популярный клуб Simach в центре Москвы
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В популярный клуб Simach, расположенный в центре Москвы, нагрянули сотрудники силовых структур. Точные причины устанавливаются.
Силовики нагрянули в популярный клуб Simach в центре Москвы. Видео © SHOT
Очевидцы рассказали SHOT, что около часа назад к клубу на Тверском бульваре приехали несколько автомобилей с полицейскими. Сотрудники зашли в Simach и остановили тусовку. Сейчас все двери в заведение закрыты — людей не впускают и не выпускают. Около заведения стоит автозак. Силовики обыскивают гостей «Симача». Точные причины облавы в данный момент неизвестны.
Ранее в лесном массиве Выборгского района Ленинградской области силовики провели масштабную облаву на участников неформального музыкального слёта. В руки оперативников попали порядка 100 человек. По предварительным данным, проверку инициировали из-за звучавших со сцены песен, содержащих поддержку Украины и антироссийские лозунги, а также из-за фактов употребления наркотиков прямо на территории.
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