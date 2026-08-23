Силовики нагрянули в популярный клуб Simach в центре Москвы

Очевидцы рассказали SHOT, что около часа назад к клубу на Тверском бульваре приехали несколько автомобилей с полицейскими. Сотрудники зашли в Simach и остановили тусовку. Сейчас все двери в заведение закрыты — людей не впускают и не выпускают. Около заведения стоит автозак. Силовики обыскивают гостей «Симача». Точные причины облавы в данный момент неизвестны.