В Англии и Уэльсе педофилам и насильникам предложат добровольную «химкастрацию»

Программу добровольного медикаментозного подавления либидо расширят с 10 до 20 тюрем в Англии и Уэльсе в ноябре. Кандидатами на лечение могут стать около 3750 заключённых, сообщила газета The Guardian со ссылкой на профессора Белинду Уиндер.

Программа охватит северо-запад и северо-восток Англии. Сейчас она действует на юго-западе страны. Лечение предлагают осуждённым, которые испытывают постоянное сексуальное возбуждение, навязчивые мысли и нездоровое влечение.

Врачи могут назначать участникам селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. К ним относится сертралин, который помогает контролировать навязчивые мысли. Также специалисты применяют антиандрогены. Они уменьшают выработку тестостерона и снижают либидо. В отдельных случаях уровень гормона опускается до показателей, характерных для периода до полового созревания.

В тюрьмах Англии и Уэльса находятся около 15 тыс. человек, осуждённых за сексуальные преступления. Уиндер считает, что лечение может подойти примерно каждому четвёртому из них. Ежемесячно полиция также задерживает более 850 мужчин по подозрению в сексуальном насилии над детьми в интернете.

Профессор допустила, что власти распространят программу на все тюрьмы и службы пробации Англии и Уэльса в течение 28 месяцев. Это может произойти в декабре 2028 года, если промежуточные результаты подтвердят пользу лечения. Для работы потребуются подготовленные врачи, понятные правила направления пациентов и психологическая поддержка.

Министры также пересматривают идею бывшего главы Минюста Шабаны Махмуд сделать приём препаратов обязательным для педофилов, насильников и других лиц, совершивших тяжкие сексуальные преступления. Эксперты выступили против такого подхода. По их мнению, властям пришлось бы обследовать большое число заключённых ради поиска небольшой группы подходящих кандидатов. Принуждение также может снизить доверие к врачам, повлиять на открытость пациентов и создать условия для злоупотреблений.

Уиндер считает некорректным называть такое лечение химической кастрацией. Препараты действуют только во время регулярного приёма и не вызывают необратимых изменений.

«Но эти препараты не дают постоянного эффекта, в отличие от кастрации, и для того, чтобы они работали, их нужно принимать постоянно», — сказала она.

Источники газеты связывают расширение добровольной программы в том числе с переполненностью тюрем. При этом власти не включат осуждённых за изнасилования и тяжкие преступления против детей в программу досрочного освобождения, которая начнёт действовать в октябре. Другие осуждённые за сексуальные преступления со сроком менее четырёх лет по-прежнему смогут претендовать на освобождение раньше срока.

Ранее во Франции нашли ещё 48 возможных жертв педофила Жоэля Ле Скуарнека. Бывший хирург мог совершать насилие и домогаться пациентов с 1987 по 2017 год. Эти эпизоды не вошли в расследование, которое правоохранители начали в 2019 году. В 2025 году суд приговорил Ле Скуарнека к 20 годам заключения за сексуальные преступления против почти 300 пациентов, большинство из которых были детьми. Дело стало крупнейшим процессом о педофилии в судебной истории Франции по числу установленных жертв. Новое расследование может занять несколько лет, после чего против бывшего врача могут начать второй судебный процесс.