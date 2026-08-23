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Регион
23 августа, 00:16

Эвакуировать застрявших у Толбачика туристов будут автобусами и вертолётами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В воскресенье, 23 августа, на Камчатке начнётся операция по вывозу туристов, которые оказались отрезанными от внешнего мира в районе вулкана Плоский Толбачик. Причиной стала размытая дорога, сделавшая невозможным выезд на автотранспорте из природного парка «Вулканы Камчатки». По данным сети природных парков, в зоне блокировки находятся более 100 человек.

Власти региона ранее проинформировали, что эвакуация стартует ориентировочно в 16:00 с площадок «Мёртвый лес» и «Клешня». Сейчас завершаются подготовительные мероприятия. План вывоза людей утверждён краевым штабом под руководством заместителя председателя правительства Камчатского края Дмитрия Щипицына.

Согласно утверждённому плану, туристов сначала будут забирать вертолётами и доставлять на участки, где сохранилось дорожное покрытие. Оттуда автобусы отвезут их в Петропавловск-Камчатский. В правительстве подчеркнули, что всем ожидающим эвакуации необходимо оставаться на местах текущего размещения и не предпринимать попыток самостоятельного выхода.

На Камчатке ищут пути вывоза застрявших у Толбачика туристов
На Камчатке ищут пути вывоза застрявших у Толбачика туристов

Ранее Life.ru писал, что застрявших туристов в парке «Вулканы Камчатки» вывезут в воскресенье утром, так как в тёмное время проведение необходимых работ и вывоз людей авиацией ограничены. Путь для транспорта оказался отрезан, однако власти подтвердили, что все путешественники в безопасности и выходят на связь.

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Виталий Приходько
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