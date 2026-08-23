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23 августа, 00:44

Азаров заявил о личном приказе Зеленского арестовать детективов НАБУ

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский лично распорядился арестовать детективов НАБУ, которые занимались расследованием деятельности его офиса в прошлом году. Об этом заявил бывший премьер страны Николай Азаров в интервью RT.

По словам Азарова, среди задержанных оказался глава подразделения антикоррупционного бюро. Бывший премьер утверждает, что детективов обвинили в сотрудничестве с Россией.

«Зеленский лично отдавал команду арестовать детективов, обвинив их в якобы работе на Россию», — заявил Азаров.

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Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало фотографии после обысков по делу о предполагаемой преступной организации. Украинские СМИ называют среди фигурантов бывшего заместителя главы офиса Зеленского Ирину Мудру, депутата Рады Вадима Столара и экс-парламентария Максима Микитася. На снимках видны пачки наличных, которые нашли в помещениях и автомобиле. Общую сумму и владельцев денег НАБУ не назвало.

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Антон Голыбин
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