Азаров заявил о личном приказе Зеленского арестовать детективов НАБУ

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский лично распорядился арестовать детективов НАБУ, которые занимались расследованием деятельности его офиса в прошлом году. Об этом заявил бывший премьер страны Николай Азаров в интервью RT.

По словам Азарова, среди задержанных оказался глава подразделения антикоррупционного бюро. Бывший премьер утверждает, что детективов обвинили в сотрудничестве с Россией.

«Зеленский лично отдавал команду арестовать детективов, обвинив их в якобы работе на Россию», — заявил Азаров.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало фотографии после обысков по делу о предполагаемой преступной организации. Украинские СМИ называют среди фигурантов бывшего заместителя главы офиса Зеленского Ирину Мудру, депутата Рады Вадима Столара и экс-парламентария Максима Микитася. На снимках видны пачки наличных, которые нашли в помещениях и автомобиле. Общую сумму и владельцев денег НАБУ не назвало.