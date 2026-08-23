Lil Pump после московского концерта заявил о любви к Путину
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Американский рэпер Lil Pump сделал заявление после завершения своего выступления в Москве. Покидая VK Stadium, где 22 августа прошёл его сольный концерт, музыкант заговорил о президенте РФ Владимире Путине.
«Я люблю Путина. Да благословит Господь Путина!» — заявил рэпер.
Ранее Lil Pump посетил Красную площадь в Москве и остался под впечатлением от увиденного. Артист опубликовал в своих соцсетях фотографию на фоне достопримечательности столицы — на снимке видно, как он позирует на фоне Собора Василия Блаженного и стен Кремля. Снимок музыкант подписал лаконично, но эмоционально: «Russia is amazing».
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