Lil Pump после московского концерта заявил о любви к Путину

Американский рэпер Lil Pump сделал заявление после завершения своего выступления в Москве. Покидая VK Stadium, где 22 августа прошёл его сольный концерт, музыкант заговорил о президенте РФ Владимире Путине.

Ранее Lil Pump посетил Красную площадь в Москве и остался под впечатлением от увиденного. Артист опубликовал в своих соцсетях фотографию на фоне достопримечательности столицы — на снимке видно, как он позирует на фоне Собора Василия Блаженного и стен Кремля. Снимок музыкант подписал лаконично, но эмоционально: «Russia is amazing».