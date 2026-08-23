Площадь пожара на складе в Петербурге возросла до 60 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 60 тыс. кв. м. Об этом сообщило городское управление МЧС.

МЧС повысило ранг пожара на складе в Петербурге до четвёртого номера. Видео © Telegram / SHOT

Местные жители рассказали SHOT, что заметили зарево от пожара около 2 часов назад. Языки пламени и дым видны за несколько километров.

Огонь охватил большую часть складского здания размером 680 на 120 метров. В 03:30 спасатели повысили ранг пожара до четвёртого номера.

«В складском здании размером 680х120 метров происходит горение на площади 60 000 кв. метров. В 03:30 ранг пожара повышен до номера 4», — говорится в сообщении.

Сейчас пожар тушат 217 человек. Специалисты используют 65 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что пожар начался ночью 23 августа в складском здании на Колпинском шоссе, 135. Экстренные службы получили сообщение о возгорании в 01:56. Сначала огонь распространился на площади около 22 тыс. кв. м. Размер здания составляет 680 на 120 метров. Через 17 минут после поступления вызова специалисты повысили ранг пожара до второго номера. В 02:45 его увеличили до третьего. На тот момент на месте работали 192 человека и 56 единиц техники.