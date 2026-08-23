В Киеве предложили переименовать Бессарабскую площадь из-за «русского влияния»

В Киеве взялись за название одной из центральных площадей города. Бессарабскую площадь предлагают переименовать в Басарабскую, а вместе с ней изменить название Бессарабского проезда. Это следует из проекта решения горсовета.

Инициатива принадлежит языковому омбудсмену Елене Ивановской. В мэрии рассматривают подготовленный по её предложению проект решения. В документе сказано, что нынешние названия сформировались под влиянием русского языка. Национальная комиссия по стандартам украинского языка также выступила за отказ от формы «Бессарабская».

Окончательно вопрос пока не решён. Проект находится в профильной комиссии Киевского городского совета, которой предстоит подготовить его для дальнейшего рассмотрения. Бессарабская площадь существует в Киеве с конца XVIII века. Она расположена у западной части Крещатика, рядом с Бессарабским рынком.

Ранее группа депутатов Верховной рады предложила использовать украинские варианты названий польских городов. Инициатива вызвала возмущение в Польше. Одним из авторов предложения стал парламентарий Игорь Гузь. Он заявил, что поляки используют собственные названия городов, которые сейчас находятся на территории Украины, поэтому Киев вправе поступать аналогичным образом с польскими населёнными пунктами. В качестве примеров в публикации упоминаются приграничные города Пшемысль и Хелм.