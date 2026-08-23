Райдер: Высокая явка на выборах в Госдуму прогнозируется в семи странах

Высокая активность российских избирателей на выборах в Госдуму ожидается в тех же странах, где граждане РФ чаще всего голосовали на президентских выборах 2024 года. Об этом РИА «Новости» рассказал посол по особым поручениям, замглавы комиссии МИД России по выборам Максим Райдер.

По его оценке, состав лидеров на этот раз, скорее всего, останется прежним. В 2024 году больше всего россиян пришли на участки в Абхазии, Белоруссии, Казахстане, Молдавии, Турции, Южной Осетии и на Кипре. Райдер также сообщил об устойчивом росте числа голосующих в странах, где работают крупные российские проекты, в том числе в сфере атомной энергетики и нефтедобычи.

При этом зарубежное голосование считают иначе, чем внутри России. На иностранных участках списки избирателей обычно не составляют заранее, поэтому под явкой фактически понимают общее число проголосовавших.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул особую ответственность будущих депутатов Госдумы. Российский лидер отметил, что новый состав парламента обязан действовать в интересах государства и граждан, оправдывая доверие избирателей, в том числе тех, кто сейчас участвует в специальной военной операции.