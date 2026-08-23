В Казахстане начались первые выборы в новый однопалатный парламент

В Казахстане открылись участки на первых выборах депутатов Курултая — нового однопалатного парламента республики. Об этом пишет РИА «Новости».

Граждане республики в Японии и Южной Корее уже получили возможность проголосовать. В этих странах голосование началось в 03:00 по времени Астаны (01:00 мск). Всего за пределами Казахстана в воскресенье предусмотрено 79 участков в 61 стране.

Новая редакция Основного закона вступила в силу 1 июля после одобрения на мартовском референдуме. Одним из её ключевых изменений стал отказ от двухпалатного парламента в пользу единого законодательного органа. Первый состав Курултая будет насчитывать 145 депутатов. Их изберут на пятилетний срок по партийным спискам в едином общенациональном округе. Мандаты получат политические силы, набравшие не менее 5% голосов.

На выборы зарегистрированы семь партий, представивших в общей сложности 545 кандидатов. В бюллетенях на казахском и русском языках предусмотрена и отдельная позиция «против всех». За ходом голосования будут наблюдать 777 международных представителей. В их числе — 160 наблюдателей от 42 государств и 617 представителей 13 международных организаций.

1 июля вступила в силу новая конституция Казахстана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал это событие началом новой эры в истории республики и заявил о перестройке политической системы. Он поздравил казахстанцев с «эпохальным событием» и напомнил, что 15 марта народ на референдуме сделал выбор, который определит развитие страны на десятилетия вперёд. Токаев выразил уверенность, что страна построит «справедливый Казахстан — государство равных возможностей».