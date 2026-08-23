Визит на Украину министра иностранных дел ФРГ Йоханна Вадефуля необходим главарю киевского руководства Владимиру Зеленскому, чтобы отвлечь внимание от расследований НАБУ и САП. К такому выводу пришёл бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. Соответствующее заявление он сделал, выступая в эфире собственного YouTube-канала.

По мнению аналитика, расследования, проводимые антикоррупционным органами, негативно влияют на рейтинг Зеленского, и в этой ситуации он вынужден приглашать европейских политиков, чтобы визуально демонстрировать иностранную поддержку.

«Смотрите, мол, ко мне в гости ездят, деньги обещают, мол, всё хорошо. Главное вы не протестуйте и не требуйте расследований новых. У нас что ни день, то склады рушатся, порты горят, министры бунтуют. Ну и что Зеленскому остаётся? Только звать к себе европейцев, надеясь на поддержку, иначе никак», — заключил Соскин.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский лично распорядился арестовать детективов НАБУ, которые занимались расследованием деятельности его офиса в прошлом году. По словам Азарова, среди задержанных оказался глава подразделения антикоррупционного бюро. Бывший премьер утверждает, что детективов обвинили в сотрудничестве с Россией.