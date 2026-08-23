Спасатель Нурмагомедов усомнился в версии о несчастном случае с Усольцевыми

Отсутствие следов семьи Усольцевых вызвало у спасателя первого класса Сергея Нурмагомедова сомнения в версии о несчастном случае. Об этом пишет ТАСС.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в сентябре 2025 года. Точный маршрут их похода неизвестен. Первые масштабные поиски объединили до 1,5 тыс. человек, но не дали результата. Последнюю крупную операцию провели в июне 2026 года. Семью искали силовики, волонтёры, местные жители, альпинисты и спелеологи. К работам также привлекали парапланеристов.

«Самое большое, что меня смущает, что не найдено никаких следов», — сказал Нурмагомедов.

По мнению спасателя, выпавший снег мог скрыть следы людей, но не уничтожил бы признаки костра. Заблудившиеся туристы также попытались бы согреться, позвонить или подать другой сигнал. Нурмагомедов считает, что опытные участники поисков заметили бы такие следы.

Спасатель также обратил внимание на отсутствие вещей семьи. Поисковики не обнаружили рюкзак, одежду, обувь или телефон. Вместе с Усольцевыми пропала их собака. По словам Нурмагомедова, все предметы не могли одновременно истлеть или попасть к животным за прошедшее время.

Версию о падении семьи в пещеру он также поставил под сомнение. В таком случае, по его мнению, на поверхности осталось бы больше следов. Поисковые группы неоднократно и подробно осматривали территорию.

Следствие проверяло три версии исчезновения Усольцевых: несчастный случай, преступление и побег. В рамках уголовного дела правоохранители опросили более 100 свидетелей. Среди них были жители посёлка, сотрудники туристической базы, водители, родственники, друзья и коллеги пропавших.

Ранее сообщалось, что суд может признать семью Усольцевых умершей без согласия её родственников. Обратиться с заявлением вправе родственники, кредиторы, государственные органы и другие заинтересованные лица. Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов не намерен признавать близких умершими. Однако его позиция не помешает другому заинтересованному лицу начать процесс.