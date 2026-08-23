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23 августа, 03:28

В Иркутской области водитель Toyota погиб при столкновении с автокраном

В Черемховском районе Иркутской области вечером 22 августа погиб водитель Toyota Hilux Surf. Машина столкнулась с автокраном Hyundai Cargo Crane на 37-м километре дороги Черемхово — Голуметь — Онота рядом с деревней Бажей. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Toyota Hilux Surf столкнулась с автокраном Hyundai Cargo Crane. Видео © VK / Госавтоинспекция Иркутской области

По предварительным данным, за рулём универсала находился 45-летний мужчина. После столкновения он получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер до приезда экстренных служб. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии и причины, которые привели к столкновению. По факту ДТП проводится проверка.

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Ранее два человека погибли и ещё четверо, включая двухмесячного младенца, пострадали при столкновении трёх автомобилей в Омской области. Авария произошла на трассе Омск — Красноярск. ДТП случилось на 29-м километре дороги. Мужчина 1973 года рождения за рулём «Лады Нивы Тревел» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Ленд Крузер 300».

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Обложка © VK / Госавтоинспекция Иркутской области

Тимур Хингеев
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