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23 августа, 04:00

Посол Ирана Джалали заявил о плачевном моральном духе военных США

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что американские войска сталкиваются с серьёзными проблемами, включая плохое снабжение и низкий моральный дух. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По словам посла, состояние инфраструктуры, питания и материально-технического обеспечения в американских подразделениях «плачевное». Джалали также утверждает, что помимо самоубийств происходили массовые столкновения, в которых погибли люди. Дипломат связал это с просчётами американского руководства.

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Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал завершить военное противостояние с США, пока Тегеран, по его словам, находится «в силе и достоинстве». Иранский лидер заявил, что мировое сообщество отвергает удары США по школам, больницам и инфраструктуре страны. Он подчеркнул, что призывы к миру не означают готовности Тегерана уступить в случае новой агрессии. Пезешкиан высоко оценил достигнутые на переговорах соглашения, назвав их «достойными и ценными».

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Тимур Хингеев
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