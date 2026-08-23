Посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что американские войска сталкиваются с серьёзными проблемами, включая плохое снабжение и низкий моральный дух. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По словам посла, состояние инфраструктуры, питания и материально-технического обеспечения в американских подразделениях «плачевное». Джалали также утверждает, что помимо самоубийств происходили массовые столкновения, в которых погибли люди. Дипломат связал это с просчётами американского руководства.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал завершить военное противостояние с США, пока Тегеран, по его словам, находится «в силе и достоинстве». Иранский лидер заявил, что мировое сообщество отвергает удары США по школам, больницам и инфраструктуре страны. Он подчеркнул, что призывы к миру не означают готовности Тегерана уступить в случае новой агрессии. Пезешкиан высоко оценил достигнутые на переговорах соглашения, назвав их «достойными и ценными».