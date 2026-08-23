Двое человек предприняли попытку побега из клуба Simach в Москве, когда там проходила облава. Один выбил стекло, а второй — выпрыгнул с балкона.

Два человека пытались сбежать из клуба во время облавы на Simach в Москве. Видео © SHOT

Как рассказал SHOT один из участников тусовки, силовики пришли в клуб примерно в 01:50. Всего в «Симаче» в этот момент находилось около 200 человек. Сотрудники велели посетителям оставаться на своих местах и не двигаться. Никого не выпускали и не разрешали свободно перемещаться по заведению.

Один из тусовщиков пытался убежать. Он разбил окно возле лестницы и попытался выбраться через него на улицу. Другой парень выпрыгнул с балкона второго этажа.

После проверки помещений людей начали досматривать, просили показать сумки. Предварительно, на предмет запрещённых веществ. По словам очевидцев, задержанных они не видели.

Напомним, в популярный клуб Simach, расположенный в центре Москвы, нагрянули сотрудники силовых структур. Сотрудники зашли в Simach и остановили тусовку. Все двери в заведение были закрыты — людей не впускали и не выпускали. Около заведения стоит автозак.