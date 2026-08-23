Боевики совершили более 30 нападений на юге Таиланда

Боевики совершили более 30 нападений на гражданские объекты в провинциях Наратхиват, Паттани и Яла на юге Таиланда. В результате происшествия пострадали две женщины, сообщил телеканал Thai PBS.

Серия атак произошла поздним вечером в субботу. Злоумышленники подожгли автомобили коммунальных служб и повредили вышки сотовой связи. Они также атаковали административные здания и магазин. При взрыве устройства две женщины получили осколочные ранения. Власти Таиланда не сообщали о пострадавших иностранцах.

Командующий четвёртым военным округом сухопутных сил генерал-лейтенант Норатхип Пхойнок поручил расследовать нападения. Он также потребовал взять ситуацию под контроль и обеспечить безопасность населения.

Военные и полиция перешли на повышенный режим готовности. Силовики усилили патрулирование дорог и охрану ключевых объектов. Власти призвали жителей оставаться дома и передавать информацию о подозрительных людях или предметах.

Ранее власти Таиланда отреагировали на убийство россиян Дианы и Романа Назимовых в Паттайе. Вице-премьер и министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что произошедшее стало потрясением для страны. Преступление вызвало общественный резонанс и привлекло внимание к безопасности иностранцев на курорте. Официальный Бангкок выразил обеспокоенность и взял расследование под особый контроль.