В Иркутске выпало больше половины месячной нормы осадков за несколько часов

В Иркутске за несколько часов выпало больше половины нормы осадков августа. Сильный дождь прошёл вечером 22 августа и вызвал подтопления в разных частях города. Об этом сообщили в городской администрации.

За четыре часа метеорологи зафиксировали 50 мм осадков при месячной норме августа в 96 мм. Причём 40 мм из этого объёма выпали всего за 25 минут. Иркутское УГМС отнесло такие осадки к опасному явлению. Из-за ливня вода скопилась во дворах и на территориях частных домов, проникла в подвалы, подъезды, цокольные и первые этажи многоквартирных зданий. Затронуты оказались и подземные парковки. На некоторых участках коммунальные службы уже откачали воду.

Непогода сопровождалась сильным ветром. В нескольких районах города он повалил деревья, которые спасатели убирают с проезжей части и тротуаров. Обрывы проводов привели к отключениям электричества на отдельных улицах — повреждённые линии восстанавливают специалисты «Южных электрических сетей».

Городские службы начали работать ещё ночью. 23 августа они продолжат устранять последствия стихии, обследовать общественные территории и отрабатывать обращения жителей. Новый сильный ливень, по прогнозу синоптиков, Иркутску сегодня не грозит: дождь сохранится, но значительных осадков не ожидается.

Ранее мощный ливень накрыл Улан-Удэ. Стихия оставила без электричества несколько районов столицы Бурятии. Власти республики предупредили о возможных превентивных отключениях электричества в других районах республики из-за надвигающегося грозового фронта. В мэрии пояснили, что такие меры позволят снизить число аварий на сетях.