Около 30 БПЛА уничтожили над Ростовской областью в ночь на 23 августа

Около 30 беспилотников уничтожили за ночь над Ростовской областью. Средства ПВО отразили атаку в Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле», — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.

В Миллеровском районе обломки БПЛА подожгли сухую траву. Специалисты локализуют возгорание. Никто не пострадал.

В Чертковском районе фрагменты беспилотника оборвали контактный провод на запасном железнодорожном пути. Контактная сеть снова работает. Пострадавших также нет.

Экстренные службы продолжают устранять последствия атаки в Миллеровском районе.

Также в ночь на 23 августа силы ПВО уничтожили два беспилотника над Воронежем. Аппараты направлялись в сторону города. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.