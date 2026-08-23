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23 августа, 04:13

Около 30 БПЛА уничтожили над Ростовской областью в ночь на 23 августа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Около 30 беспилотников уничтожили за ночь над Ростовской областью. Средства ПВО отразили атаку в Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле», — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.

В Миллеровском районе обломки БПЛА подожгли сухую траву. Специалисты локализуют возгорание. Никто не пострадал.

В Чертковском районе фрагменты беспилотника оборвали контактный провод на запасном железнодорожном пути. Контактная сеть снова работает. Пострадавших также нет.

Экстренные службы продолжают устранять последствия атаки в Миллеровском районе.

Силы ПВО сбили шесть беспилотников на подлёте к Москве 23 августа
Силы ПВО сбили шесть беспилотников на подлёте к Москве 23 августа

Также в ночь на 23 августа силы ПВО уничтожили два беспилотника над Воронежем. Аппараты направлялись в сторону города. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

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Антон Голыбин
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