Около 30 БПЛА уничтожили над Ростовской областью в ночь на 23 августа
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Около 30 беспилотников уничтожили за ночь над Ростовской областью. Средства ПВО отразили атаку в Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском районах, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«К сожалению, не обошлось без последствий на земле», — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.
В Миллеровском районе обломки БПЛА подожгли сухую траву. Специалисты локализуют возгорание. Никто не пострадал.
В Чертковском районе фрагменты беспилотника оборвали контактный провод на запасном железнодорожном пути. Контактная сеть снова работает. Пострадавших также нет.
Экстренные службы продолжают устранять последствия атаки в Миллеровском районе.
Также в ночь на 23 августа силы ПВО уничтожили два беспилотника над Воронежем. Аппараты направлялись в сторону города. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
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