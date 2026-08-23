Россиян предупредили о звонках мошенников на фоне запуска цифрового рубля

Аферисты могут воспользоваться массовым запуском цифрового рубля, чтобы выдавать себя за представителей Центробанка или банков. Такой прогноз РИА «Новости» дал технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков.

Россиянам могут звонить и писать с требованием срочно перевести накопления в цифровые рубли. Другой вариант обмана — убедить человека, что его средства нужно защитить от якобы предстоящего автоматического перевода. При этом цифровой кошелёк без согласия гражданина не открывается. Зарплаты, пенсии и социальные выплаты также не переводятся в цифровые рубли автоматически.

Ещё одной угрозой станут поддельные сайты и приложения, имитирующие кошелёк цифрового рубля. Кроме того, мошенники могут распространять QR-коды, которые подменяют настоящий платёжный код при расчёте в магазинах. По словам Щербакова, злоумышленники могут сделать такие обращения особенно убедительными за счёт официальной терминологии, которая пока непривычна многим россиянам.

Ранее трое молодых омичей в возрасте 17-19 лет обманули московский универмаг на 1,5 миллиона рублей. По данным следствия, они хотели накопить деньги на открытие студии и продюсерского центра. Для этого использовали онлайн-магазин люксовых товаров. Они покупали анонимные сим-карты, регистрировали новые аккаунты и заказывали дорогую одежду брендов Balenciaga, Vetements и Enfants Riches Deprimes. Эти вещи доставляли в Омск. В коробки клали дешевые подделки вместо оригинальных вещей. Затем они начинали споры о несоответствии товара, требуя возврата денег.