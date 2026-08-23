Киев наносит удары по гражданской инфраструктуре для давления на российские власти и население. Такую тактику Вооружённые силы Украины (ВСУ) применяют в Донбассе и Новороссии, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник после поездки в Запорожскую область.

«Как только в руках у украинских убийц появляется высокотехнологичное оружие, оно тут же используется против гражданского населения с целью оказания политического давления на население и на руководство и страны, и регионов», — сказал Мирошник.

По данным дипломата, ВСУ усилили атаки на гражданские объекты Донбасса и Новороссии в начале мая. Во время поездки он изучил последствия таких ударов.

Мирошник заявил, что украинские силы пытаются блокировать целые города. По его словам, атаки осложняют доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

Дипломат также сообщил об ударах по объектам энергетики и водоснабжения. Он считает эти действия частью политического давления на руководство России и отдельных регионов.

Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил удары ВСУ по гражданским объектам с преступлениями нацистов. Российский лидер заявил, что украинские неонацисты получают удовольствие от атак на мирных жителей. Глава государства связал рост числа ракетных и беспилотных ударов с попыткой Киева и его западных кураторов нанести России стратегическое поражение. Он также заявил о готовности России отвечать на атаки по логистической инфраструктуре.