Стало известно, кто получит наследство экс-невесты Кличко Хайден Панеттьери

11-летняя Кайя-Евдокия Кличко, вероятно, станет главной наследницей Хайден Панеттьери. Мать умершей актрисы Лесли Фогель рассказала Daily Mail, что при отсутствии завещания имущество дочери, скорее всего, перейдёт её внучке.

Речь идёт о наследстве, которое регулируется законодательством Калифорнии. По словам Фогель, Панеттьери, судя по имеющейся у семьи информации, распоряжений на случай своей смерти не оставила. В такой ситуации единственный ребёнок актрисы становится её основным наследником. При этом Кайя пока несовершеннолетняя, поэтому самостоятельно распоряжаться полученным имуществом она не сможет. Вопросами наследства в таком случае займутся через предусмотренные законом процедуры.

Фогель также рассказала о состоянии внучки после смерти матери. Девочка продолжает жить с Владимиром Кличко. По словам бабушки, именно он сообщил Кайе о случившемся, и она держится хорошо. Мать Панеттьери поддерживает связь с внучкой и отдельно положительно отозвалась о её отце.

Ранее к расследованию смерти американской актрисы Хайден Панеттьери подключились дополнительные специалисты. Обстоятельства гибели 36-летней звезды, которая ранее состояла в отношениях с украинским боксёром Владимиром Кличко, теперь изучает и Управление по борьбе с наркотиками США. Причину гибели Панеттьери пока не установили — окончательные выводы должны сделать после проведения дополнительных экспертиз.