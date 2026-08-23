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23 августа, 05:15

Филиппо: Франция может ускорить уход Зеленского, прекратив помощь Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Франция может приблизить уход Владимира Зеленского, если полностью прекратит поддержку Киева. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик связал возможную смену власти на Украине с разрастающимся коррупционным кризисом.

«Уход Зеленского был бы отличной новостью для мира», — заявил Филиппо.

Он считает, что Париж способен ускорить развитие событий, отказавшись от любой помощи киевским властям. По оценке Филиппо, позиции Зеленского становятся всё слабее, а внутри страны накапливается усталость от его политики. Французский политик также назвал его зависимой фигурой европейских элит и выразил уверенность, что вопрос об уходе фактически уже решён.

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Ранее Life.ru писал, что на фоне расследований НАБУ в отношении сотрудников офиса Зеленского в Европе усомнились в уместности новых просьб Киева о деньгах. Ситуацию связали с антикоррупционными делами и предположили, что положение украинского политика становится всё более уязвимым.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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