Командование ВСУ перебрасывает на Сумское направление новые расчёты из учебных центров, чтобы увеличить число ударов дронами. Однако пока им удаётся лишь заменять потерянные расчёты, а не наращивать общую интенсивность атак. Об этом сообщил Телеграм-канал «Северный ветер».

Пока важный приказ операторам выполнить не удаётся — прирост в количестве ударов не наблюдается. Всего лишь восполняются потери.

«Командование ВСУ стремится нарастить количество ударов БПЛА на Сумском направлении, перебрасывая новые расчёты из центров подготовки. Пока им удаётся только восполнить потери среди уничтоженных расчётов беспилотных систем ВСУ», — уточнили «Северяне».

Ранее сообщалось, что украинское командование увеличивает численность сил на двух участках в ДНР — в районах Райского и Алексеево-Дружковки. ВСУ перебрасывают резервы, чтобы сдержать наступление российских войск. Командование стягивает силы сразу на два направления, пытаясь укрепить оборону у Райского. Пока что российские войска продолжают продвижение. Но украинские военные пытаются закрепиться и не дать им занять новые рубежи.