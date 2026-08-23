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23 августа, 05:48

Пожар Hawk в Неваде разросся до 4,2 тыс. га и угрожает тысяче домов

Обложка © X / Grant Kiefer

Обложка © X / Grant Kiefer

Природный пожар под названием Hawk («Ястреб») на севере Невады разросся более чем до 4,2 тыс. гектаров и угрожает примерно тысяче домов. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на экстренные службы.

Пожар в Неваде. Видео © X / Grant Kiefer

Очаг возник неподалёку от Рино и стремительно увеличился из-за неблагоприятной погоды. В наиболее опасных районах власти расширили зону обязательной эвакуации. Известно, что огонь уже добрался до отдельных построек.

Работу пожарных серьёзно осложняют сильные порывы ветра.

«Пламя из-за ветра движется очень быстро к нашим жилым районам, что создает много сложностей нашим пожарным», — рассказал глава местной пожарной службы Ричард Эдвардс.

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Ранее Life.ru сообщал, что площадь крупного лесного пожара в Ростовской области выросла до 310 гектаров. Для борьбы с огнём привлекли более сотни человек и десятки единиц техники. Задействованы муниципальные службы и добровольцы.

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Владимир Озеров
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