Путин: Бойцы из Чечни на СВО отстаивают суверенитет России

Военнослужащие из Чеченской Республики вместе с представителями других народов страны защищают суверенитет, независимость и законные интересы России в зоне СВО. Об этом Владимир Путин заявил в видеообращении по случаю 75-летия со дня рождения первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Президент подчеркнул, что пример служения Ахмата Кадырова сегодня воодушевляет воинов из республики.

«Они плечом к плечу с представителями других народов России отважно сражаются за общее дело. В ходе СВО отстаивают суверенитет, независимость и законные интересы нашей общей Родины», — заявил Путин.

По словам главы государства, сплочённость народов России и понимание их неразрывной связи имеют особое значение. Важными составляющими этого единства он также назвал уважение к традициям и самобытности народов страны.

Путин отметил, что такое единство является лучшей данью памяти Ахмата-Хаджи Кадырова.

На прошлой неделе из Грозного в зону СВО отправилась новая группа добровольцев. Перед этим бойцы прошли подготовку в Российском университете спецназа имени Владимира Путина, а после прибытия должны пополнить ряды спецназа «Ахмат» Минобороны РФ.