Двойник Зеленского с голосом солиста «Руки Вверх!» ушёл из колонии на СВО

44-летний Самвел Царукян, которого в Сети прозвали двойником Владимира Зеленского, заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО, не досидев назначенный срок. Об этом сообщает SHOT.

Творчество двойника Зеленского. Видео © Telegram / SHOT

Известность Царукяну принесли ролики с песнями группы «Руки Вверх!». Особенную популярность получило записанное около пяти лет назад исполнение «Здравствуй, это я» голосом Сергея Жукова — видео набрало миллионы просмотров. Позже в интернете завирусились его версии композиций «Он тебя целует» и «У реки девчонка». Зрители спорили и о внешности исполнителя: одни находили сходство с Зеленским, другие отмечали лишь удивительно похожий на Жукова вокал.

Петь Царукян начал ещё во время заключения. В августе 2017 года его признали виновным в изготовлении и распространении наркотиков и отправили на 12 лет в колонию строгого режима. До окончания срока мужчина подписал военный контракт.

Ранее Life.ru сообщал, что осуждённый на 20 лет за пожар в костромском клубе «Полигон» также заключил контракт и отправился на СВО. После прибытия в колонию строгого режима он получил право подать соответствующее заявление и впоследствии оказался в зоне спецоперации.