«Разговоры прекратятся»: Супругам назвали церковное таинство, которое важнее венчания

Отсутствие венчания не является грехом, для супругов важнее регулярно участвовать в богослужении, рассказал священник Павел Островский. По его словам, церковное таинство венчания имеет значение, но оно не может заменить совместную духовную жизнь мужа и жены.

Священнослужитель пояснил, что раньше венчание было связано с совместным причащением супругов. Поэтому прежде чем говорить о церковном браке, важно, чтобы оба человека посещали храм, исповедовались и причащались.

«Как только супруга начнёт регулярно приходить в храм божий исповедоваться и причащаться — разговоры прекратятся. Венчание — это вторая ступенька», — подытожил собеседник радио Sputnik.

Ранее священник раскрыл, как молиться о замужестве. По его словам, стоит просить, чтобы будущий избранник тоже был верующим — именно такие союзы оказываются самыми крепкими.