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23 августа, 07:24

«Разговоры прекратятся»: Супругам назвали церковное таинство, которое важнее венчания

Священник Островский не считает отказ от венчания грехом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Отсутствие венчания не является грехом, для супругов важнее регулярно участвовать в богослужении, рассказал священник Павел Островский. По его словам, церковное таинство венчания имеет значение, но оно не может заменить совместную духовную жизнь мужа и жены.

Священнослужитель пояснил, что раньше венчание было связано с совместным причащением супругов. Поэтому прежде чем говорить о церковном браке, важно, чтобы оба человека посещали храм, исповедовались и причащались.

«Как только супруга начнёт регулярно приходить в храм божий исповедоваться и причащаться — разговоры прекратятся. Венчание — это вторая ступенька», — подытожил собеседник радио Sputnik.

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