«Разговоры прекратятся»: Супругам назвали церковное таинство, которое важнее венчания
Священник Островский не считает отказ от венчания грехом
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Отсутствие венчания не является грехом, для супругов важнее регулярно участвовать в богослужении, рассказал священник Павел Островский. По его словам, церковное таинство венчания имеет значение, но оно не может заменить совместную духовную жизнь мужа и жены.
Священнослужитель пояснил, что раньше венчание было связано с совместным причащением супругов. Поэтому прежде чем говорить о церковном браке, важно, чтобы оба человека посещали храм, исповедовались и причащались.
«Как только супруга начнёт регулярно приходить в храм божий исповедоваться и причащаться — разговоры прекратятся. Венчание — это вторая ступенька», — подытожил собеседник радио Sputnik.
Ранее священник раскрыл, как молиться о замужестве. По его словам, стоит просить, чтобы будущий избранник тоже был верующим — именно такие союзы оказываются самыми крепкими.
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