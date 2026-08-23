Бриллианты, виллы и Венеция: Ксюша из «Моей прекрасной няни» сказала «Да!» миллионеру

Актриса Ирина Андреева, сыгравшая Ксюшу Шаталину в сериале «Моя прекрасная няня», ещё не вышла замуж, но желанное событие не за горами. Распространившиеся сообщения опровергла её старшая сестра в беседе со «СтарХитом». За свадебные снимки приняли фотографии Андреевой с возлюбленным, сделанные в отеле Aman Venice. На безымянном пальце 32-летней артистки было кольцо с крупным бриллиантом, однако пара отмечала помолвку.

Ирина Андреева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/iri.and

«Моя сестра не вышла замуж! Это неверные данные. Понимаю, почему произошла такая путаница после фотографий. Но не торопитесь, это лишь помолвка», — рассказала родственница актрисы.

Помолвка прошла в самом центре Венеции. Одна ночь в отель Aman Venice обойдётся постояльцам минимум в 200 тысяч рублей. В роскошных интерьерах гостиницы у возлюбленных прошла фотосессия. По словам родствнницы, дата бракосочетания уже назначена, а торжество состоится через год. Сейчас будущие молодожёны выбирают площадку для церемонии. Среди рассматриваемых вариантов называется вилла Пассалаква на озере Комо.

Избранником Андреевой стал британский миллионер, который на несколько лет старше неё. Его имя бывшая артистка не раскрывает и подробностями личной жизни с публикой не делится.

Как сообщалось ранее, актриса Ирина Андреева якобы вышла замуж. 32-летняя артистка показала в соцсети снимок с кольцом на безымянном пальце, что стало поводом для слухов. Широкую известность Андреевой принесла роль Ксюши Шаталиной в «Моей прекрасной няне». Однако после успеха сериала продолжать актёрскую карьеру она не стала. Андреева переехала в Лондон и получила образование в King's College по специальности «Международная политика».