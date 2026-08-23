Владимир Зеленский останется у власти ровно до тех пор, пока это выгодно США. Как только в Вашингтоне решат, что он больше не нужен, его тут же уберут — неважно, есть у него законные полномочия или нет. Об этом ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По словам Азарова, американцы могут просто арестовать Зеленского или вежливо предложить ему уйти и покинуть страну с большой денежной компенсацией.

«Как только американцы дадут отмашку, никто там не будет смотреть, легитимный он или нелегитимный. Ясно, что он нелегитимный, наручники наденут и дело с концом. Или просто пригласят, скажут, вот, так сказать, твой «золотой парашют» и давай, улетучивайся из страны», — сказал Азаров.

Но пока, говорит бывший премьер-министр, в США не торопятся избавляться от Зеленского. Пусть он и авантюрист, но пока он у власти, конфликт продолжается, а значит, американский военно-промышленный комплекс получает огромные деньги. Поэтому его и терпят.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского жёстко раскритиковала его правительство. Юлия Мендель назвала нынешнее украинское правительство «правительством паразитов». По её словам, свежее расследование вскрыло махинации на сумму не менее 22,5 миллионов долларов, и эти дела напрямую касаются офиса Зеленского.