Экс-пресс-секретарь Зеленского назвала его правительство «паразитами»

Правительство Владимира Зеленского превратилось в «правительство паразитов». С такой резкой оценкой выступила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель на фоне нового коррупционного скандала в окружении главы киевского режима. Заявление она опубликовала в соцсети X.

«Правительство Зеленского — это правительство паразитов, не больше и не меньше», — написала Мендель.

Бывшая представительница Зеленского обратила внимание на последнее антикоррупционное расследование, затронувшее его офис. По её оценке, речь идёт о махинациях как минимум на $22,5 млн. Мендель также заявила, что подобная система управления не помогает выигрывать конфликты, а разрушает демократические институты.

Новый скандал разгорелся 19 августа после начала масштабной операции НАБУ и САП «Форест Гамп». По версии следствия, преступная организация при участии политиков, высокопоставленных сотрудников офиса Зеленского и руководителей государственного банка занималась рейдерскими захватами и легализацией денег.

В материалах расследования фигурирует в том числе бывший заместитель главы офиса Зеленского Ирина Мудра. В день начала операции Зеленский уволил её с должности, при этом в президентском указе причина кадрового решения не называлась.

Мендель в последние недели неоднократно публично критикует своего бывшего руководителя. Ранее она обвиняла украинские власти в коррупции, принудительной мобилизации и продолжении конфликта на фоне ухудшения экономического положения страны.

На этой неделе Life.ru рассказывал о новых деталях дела НАБУ, фигуранты которого завладели активами предприятий и пытались получить недвижимость в центре Киева стоимостью $11,1 млн. Среди связанных с расследованием лиц оказались представители офиса Зеленского.