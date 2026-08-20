Чиновники офиса Зеленского хотели завладеть недвижимостью в Киеве на $11,1 млн

Фигуранты дела НАБУ, среди которых чиновники офиса Владимира Зеленского, завладели активами предприятий и планировали присвоить недвижимость в центре Киева стоимостью 11,1 млн долларов. Данную информацию передало Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Осенью 2025 года фигуранты незаконно завладели активами предприятий на сумму свыше 248 млн гривен, что составляет около 5,5 млн долларов. В мае 2026 года они попытались захватить недвижимость в Киеве ещё на 207 млн гривен, или примерно 4,6 млн долларов.

Одной из целей группировки было получение контроля над объектами в центральной части украинской столицы. Их общая стоимость превышала полмиллиарда гривен, то есть около 11,1 млн долларов.

По данным НАБУ, рейдерские захваты проводились через подделку документов о праве собственности и судебных решений. Кроме того, злоумышленники вмешивались в работу автоматизированных систем Министерства юстиции Украины.

Отдельные участники организации также вступили в сговор с должностными лицами одного из государственных банков. В июне 2026 года через счета подставных компаний они легализовали 150 млн гривен наличными, которые пошли на залог за фигуранта другого дела. Помимо этого, члены группировки готовили похищение человека, чтобы получить контроль над одним из предприятий.

Напомним, накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали спецоперацию под названием «Форрест Гамп». Операция была направлена на разоблачение преступной организации, в которую входили действующие и бывшие народные депутаты, а также высокопоставленные чиновники офиса Зеленского. Расследование связано с делом «Мидас». Следствие раскрыло схему легализации 150 миллионов гривен наличными через подставные компании. Деньги предназначались для внесения залога за экс-министра энергетики и юстиции Украины Германа Галущенко.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало фотографии с обысков по делу о предполагаемой преступной организации. На кадрах видны крупные суммы наличных. Пачки денег разложены на столе, часть обнаруженного находилась в автомобиле. Кому принадлежали показанные средства и какова их общая сумма, НАБУ пока не уточнило.