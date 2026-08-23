«Сам сделал выбор»: Раскрыта тайна смерти 29-летнего блогера — хозяина легендарного ворона Гоши

Смерть 29-летнего блогера Александра Чугайнова не была фейком, а близкие намекнули, что на трегадию повлияло «принятое им решение». Об этом его брат Алексей рассказал в видео, опубликованном на канале «Жизнь вОрона Гоши».

«Нет, к сожалению, это не фейк. Это правда. Бывают ситуации в жизни, когда человек просто не может справиться со своими эмоциями и мыслями. Что-то его переключает», — сообщил родственник.

По словам Алексея, всё произошло внезапно. «Но Саша сделал этот выбор, и это только его выбор. Мы тут никак не могли повлиять на его решение, к сожалению, потому что всё произошло в моменте», — добавил он. Обращение под названием «Конец» записали брат Чугайнова и его друг Слава. В кадре также появился ручной ворон Гоша, благодаря которому автор блога стал известен миллионам пользователей.

Родные назвали Александра добрым и отзывчивым человеком, а также поблагодарили аудиторию за многолетнюю поддержку. Подписчики наблюдали, как рос Гоша, смотрели совместные эфиры и следили за путешествиями необычного дуэта. Официально установленная причина смерти не раскрывалась.

Как сообщалось, в Пермском крае умер популярный блогер Александр Чугайнов, известный по каналам «Ворон ТV» и «Жизнь вОрона Гоши». Ему принадлежала победа во всероссийском конкурсе «Видели Видео». История необычного дуэта началась весной 2020 года, когда Александр нашёл в лесу маленького воронёнка, чьё гнездо разрушила гроза. Он забрал его домой. Гоша оказался необычайно способным: выучил цвета, различал предметы, выполнял команды, колол орехи, помогал рубить дрова, решал головоломки и даже играл в крестики-нолики.