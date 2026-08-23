Токаев проголосовал на выборах депутатов нового парламента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на первых выборах депутатов нового однопалатного парламента — Курултая. Глава государства посетил участок № 520 во Дворце независимости в Астане, сообщила его пресс-служба.

«Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на выборах в Курултай Республики Казахстан на избирательном участке № 520, расположенном во Дворце независимости», — говорится в сообщении.

Жители республики 23 августа выбирают первый состав нового законодательного органа. На 145 мандатов претендуют 545 кандидатов от семи политических партий. Всех парламентариев изберут по партийным спискам в едином общенациональном округе. Срок их полномочий составит пять лет, а для получения мандатов политическим силам необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Ранее Life.ru рассказывал о начале первых выборов в однопалатный Курултай. За пределами республики открыли 79 участков в 61 стране, а наблюдать за голосованием пригласили 777 международных представителей. Курултай сменил прежний парламент, состоявший из Мажилиса и Сената. Переход к однопалатной системе предусмотрен новой Конституцией Казахстана, которая вступила в силу 1 июля после мартовского референдума.