Морской котик впервые умер от птичьего гриппа в Австралии

Первый в Австралии случай заражения млекопитающего высокопатогенным птичьим гриппом H5 подтвердили у погибшего длинноносого морского котика. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства страны.

Мёртвое животное обнаружили 19 августа в районе города Бичпорт на юго-восточном побережье штата Южная Австралия. Внешних следов травм у него не было, а первоначальное исследование дало неоднозначный результат. Образцы срочно направили в Австралийский центр готовности к болезням. Лабораторные анализы подтвердили наличие вируса H5.

Главный ветеринарный врач Австралии Бет Куксон назвала произошедшее тревожным, но ожидаемым развитием ситуации. Морские млекопитающие могут заразиться в районах, где инфекция широко распространилась среди диких птиц. В Южной Австралии к 23 августа зарегистрировали 194 подтверждённых события, связанных с H5. При этом заражений домашней птицы и сельскохозяйственных животных власти пока не выявили.

Риск для людей оценивается как низкий. Жителей призвали не приближаться к больным и погибшим диким животным, не трогать их и передавать сведения о находках специалистам.

Как уже сообщалось, в Австралии впервые обнаружили случай заражения местной дикой птицы смертельным штаммом птичьего гриппа H5. Специалисты считают находку признаком того, что вирус начал распространяться внутри страны. Заражённую большую крачку нашли погибшей в районе города Роб на побережье Южной Австралии.